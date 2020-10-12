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微软喜加一！《Sticked Man Gymnastics Challenge》免费领取地址

2020-10-13 18:29:22来源：91单机游戏编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，在windows自带微软商店上今天有一款体育类游戏《Sticked Man Gymnastics Challenge》开启了免费领取的活动，截止10月16日，下面小编就为大家带来《Sticked Man Gymnastics Challenge》的免费领取地址。

微软喜加一！《Sticked Man Gymnastics Challenge》免费领取地址

《Sticked Man Gymnastics Challenge》是一款体育模拟类游戏，玩家在游戏中体验男子体操竞技，原价88元

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/sticked-man-gymnastics-challenge/9nrgvfstxnjf?activetab=pivot:overviewtab

领取方法：

玩家只需要通过链接到微软商店后，点击免费取得即可获得这款游戏，之后便可以在微软商店中进行下载然后游玩了。就这游戏也能卖319？

微软喜加一！《Sticked Man Gymnastics Challenge》免费领取地址

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。

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