steam每日特惠：英雄连2什么时候史低

2020-10-12 15:14:17 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一款即时战略游戏《英雄连2》在Steam平台进行特价促销，原价68元，现优惠价仅售3元，特价促销截止至10月20日。3块钱真的就和白送一样了，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《英雄连2》是一款讲述二战的即时战略游戏，可以进行联机对战，也可单机游玩。关键是这个3块钱买一个游戏非常值。

游戏名称：英雄连2/Company of Heroes 2

游戏原价：68元

游戏售价：3元

活动时间：10月20号结束

目前《英雄连2》特惠售价为3元，原价68，为历史最低价。41482篇测评中79%好评率，多半好评。游戏不支持简体中文，特惠活动截止至10月20日。

网友评价：

打折时候买。魔法连，玩是很好玩的。属于不需要高频操作，更依赖战略安排的慢节奏RTS。冲着游戏性给个推荐。

小编点评：

太好玩了，买就对了。不支持中文是最大的问题

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