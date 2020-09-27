steam每日特惠：英雄连2什么时候史低

今天一款即时战略游戏《英雄连2》在Steam平台进行特价促销，原价68元，现优惠价仅售3元，特价促销截止至10月20日。3块钱真的就和白送一样了，下面就来看一下这次折扣详情吧。
《英雄连2》是一款讲述二战的即时战略游戏，可以进行联机对战，也可单机游玩。关键是这个3块钱买一个游戏非常值。
游戏名称：英雄连2/Company of Heroes 2
游戏原价：68元
游戏售价：3元
活动时间：10月20号结束
目前《英雄连2》特惠售价为3元，原价68，为历史最低价。41482篇测评中79%好评率，多半好评。游戏不支持简体中文，特惠活动截止至10月20日。
网友评价：
打折时候买。魔法连，玩是很好玩的。属于不需要高频操作，更依赖战略安排的慢节奏RTS。冲着游戏性给个推荐。
小编点评：
太好玩了，买就对了。不支持中文是最大的问题
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