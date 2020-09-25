方块喜加一！《阿波斯》免费领取地址

2020-09-25 15:03:33 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，近日在国内的一个方块游戏平台上可以免费领取一款动作合作游戏《阿波斯》，游戏的版本较为古老，需要开启win7兼容模式，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《阿波斯》是一款复古的横版自动滚屏动作游戏。体验战士阿克斯，射手波和法师斯达夫的奇幻冒险之旅，你可以同时操作他们之中的最多三位，也可以和好友本地或联机配合过关。推倒魔王不重要，友尽才是真王道！

领取地址

《阿波斯》：点击进入

玩家进入页面后，登陆账号，然后点击获取就可以加入到游戏库中。游戏的版本较为古老，需要以win7兼容模式运行。

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