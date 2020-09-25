itch.io喜加一！《Pigsaw》免费领取地址

2020-09-25 15:05:03 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款视觉小说类《Diary: The Naked truth》开启免费领取的活动，游戏原价1美元，是一款有图类的小说，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

Pigsaw是第一人称射击游戏。你被困在一个噩梦般的人类屠宰场，使用任何你可以支配的东西，做任何的蜜糖来保持生存和逃跑。屠夫是无情的，不希望得到怜悯，也不给予任何回报。

领取地址：点击进入

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。