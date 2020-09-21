微软喜加一！《大木箱》免费领取地址！

2020-09-25 15:07:24 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款休闲类游戏《大木箱》开启免费领取的活动，原价10元，游戏模式非常简单，支持中文。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

玩法十分简单，翻动木箱去到目的地。看似简单但有时让你尽出脑汁也想不出答案。为了你的健康考虑，我们每一关都付上答案。当然还未到心力交瘁也不应看答案。

领取地址：点击进入

玩家进入页面登陆账号然后点击获取即可免费领取这款游戏，然后就可以在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候就可以下载直接游玩。

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