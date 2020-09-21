微软喜加一！《Steel Knights》免费领取地址！

2020-09-25 15:08:11 来源：91单机游戏 编辑：admin

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自从他们的诞生，人类赋予机器人来为他们服务和保护他们。被富人统治的世界激发了新的项目，他们创造了实现乐趣的东西----机器人战斗。一个完整的城市作为参与者的一个巨大的舞台。

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