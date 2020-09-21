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steam每日特惠：北境之地什么时候史低

2020-09-25 15:09:07来源：91单机游戏编辑：admin

今天一款即时策略城市建造游戏《北境之地》在Steam上进行特价促销，原价90元，现优惠价仅售36元，特价促销截止至9月19日，诺森德模拟建造游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。

steam每日特惠：《北境之地》今日平史低36元

通过多年不懈的探索，勇敢的维京人终于找到了充满谜团的新大陆，危险重重但是物资丰裕：NORTHGARD。最大胆的诺曼人已经扬帆起航准备去探索并征服这些新的大陆，将声望带到他们的部落并通过征服、交易或者敬神来改写历史

游戏名称：北境之地/Northgard

游戏原价：90元

游戏售价：36元

活动时间：9月19号结束

steam每日特惠：《北境之地》今日平史低36元

《北境之地》优惠现售36元，原价90，平历史最低价。22863篇测评中86%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至9月19日。

网友评价

比较推荐的一款RTS，要素很多，联机模式的网络还算不错的了

小编点评

游戏挺耐玩，不过就是速度太慢，要是在游戏中设置升级生产速度的条件就好了，打完一把要花上至少大半天时间。

91单机网每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。

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