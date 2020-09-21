steam每日特惠：黑色艉流什么时候史低

今天在Steam上有一款多人合作对抗游戏《黑色艉流》正在进行打折促销，原价37元，现优惠价仅售3元，特价促销截止至9月22日。3快钱就和白送一样，下面就来看看这次折扣详情吧。
《黑色艉流》是一款多人合作对抗游戏，玩家需要扮演船员或者船长，驾驶着海盗船与其他玩家组成的海盗团体进行对抗，游戏最多支持27v27，规模相当庞大，尽管画质并不怎么样，玩的人却依然很多（指外服）。
游戏名称：黑色艉流/Blackwake
游戏原价：68元
游戏售价：3元
活动时间：9月22号结束
目前《黑色艉流》特惠售价为3元，原价37，为历史最低价。14256篇测评中84%好评率，特别好评。游戏不支持简体中文，特惠活动截止至9月22日。
网友评价：
第一把，碰见一堆国人，指挥海战，香。第二把，自己开个小船，还没见人，船就沉了。
小编点评：
游戏内容上做的很不错，而且所有按键作用你只要照着新手教程按就可以了解，根本不需要中文
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