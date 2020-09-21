steam每日特惠：生化危机3重制版什么时候史低

2020-09-25 13:50:59 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一款生存恐怖动作游戏《生化危机3重制版》在Steam上进行周末特惠促销，原价414元，现优惠价仅售207元，特价促销截止至9月22日。早点卖这个价格多好，下面就来看一下这次折扣详情吧。

不管逃到哪里也会被追至绝路。 浣熊市发生突如其来的生物灾害，更为危险的武器被投入到这个逐渐毁灭的城镇中…… 多重的危机，九死一生的惊险动作和重新构建的逃生剧情，一切超乎你的想象。 你能逃离这片绝望吗？

游戏名称：生化危机3重制版/RESIDENT EVIL 3

游戏原价：414元

游戏售价：207元

活动时间：9月22号结束

《生化危机3重制版》优惠现售207元，原价414，历史最低价。20158篇测评中72%好评率，多半好评。支持简体中文，特惠活动截止至9月22日。

网友评价：

我414就买了6个小时 我可能是个傻逼

小编点评：

玩之前： 冷饭香吗？ 香！

在玩中：卧槽，画质，卧槽剧情！

三个半小时通关后： 就这？ 就这？ 我买排骨吃不香吗？

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