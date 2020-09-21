steam每日特惠：东方帝国什么时候史低

2020-09-25 13:51:08 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一款回合制模拟策略游戏《东方帝国》在Steam上进行特价促销，原价88元，现优惠价仅售17元，特价促销截止至9月22日。一个西方团队做的游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。

探寻远古东方的世界，统治源于中华文明初诞时的城市与部落，并将其发展为庞大的帝国。拓展您的国度，建设宏伟的城市，创建强大的军队，体验金戈铁马的梦想！发展您的科技，精进您的文明，培养您的宗教，最终托起人类历史上最伟大的帝国！

游戏名称：东方帝国/Oriental Empires

游戏原价：88元

游戏售价：17元

活动时间：9月22号结束

《东方帝国》优惠现售17元，原价88，历史最低价。1847篇测评中79%好评率，多半好评。支持简体中文，特惠活动截止至9月22日。

网友评价：

怎么说呢，游戏制作很用心，确实能感觉出来。对于我这种文明6时长快1500的人来说，也有很大很新奇的吸引力。

小编点评：

讲真，老外把中华文化历史做到这个份上已经很难得了，好评妥妥的

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