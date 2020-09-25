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杀戮天使什么时候史低

2020-09-27 18:34:24来源：91单机游戏编辑：admin

今天一款独立恐怖剧情游戏《杀戮天使》在Steam上进行特价促销，原价36元，现优惠价仅售18元，特价促销截止至9月25日。写作恐怖读作狗粮的游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。

steam每日特惠：《杀戮天使》今日平史低18元

“拜托你，杀了我。”“如果你帮我从这里逃出去，到那时我就会杀了你。”

游戏名称：杀戮天使/Angels of Death

游戏原价：36元

游戏售价：18元

活动时间：9月25号结束

steam每日特惠：《杀戮天使》今日平史低18元

《杀戮天使》优惠现售18元，原价36，历史最低价。2629篇测评中93%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至9月25日。

网友评价

杀戮天使（×）

没头脑与不高兴（√）

论原生家庭对孩子成长的影响（√）

是杀人魔就上7层（√）

两个从未真正爱过人，也从未真正被人爱过的怪物，终于因为彼此成为人类。

算上观看的视频已经是七周目了，但每一周目都同样因他们两个而感动。

小编点评

检测结果出来了，糖里没有一滴尿

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