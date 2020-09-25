炽热熔岩什么时候史低

2020-09-27 18:34:38 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一款3D平台跑酷游戏《炽热熔岩》在Steam上进行特价促销，原价32元，现优惠价仅售19元，特价促销截止至9月23日。能联机的刺激跑酷游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。

地上都是炽热的熔岩！ 奔跑，跳跃，攀爬和滑行在这个怀旧却布满熔岩的世界。你可以独自探索，也可以呼朋引伴一起游玩。无论如何，千万别碰地板!

游戏名称：炽热熔岩/Hot Lava

游戏原价：32元

游戏售价：19元

活动时间：9月23号结束

《杀戮天使》优惠现售19元，原价32，历史最低价。2434篇测评中93%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至9月23日。

网友评价：

真的好玩，喜爱跑酷的买就对了，跑酷难度也是由简到难，不过玩多了可能会腻，建议一天玩1小时就行，此外，游戏还可以联机，跟好友比一比谁更快！

小编点评：

对于喜欢跑酷类游戏的人来说，可玩性很高

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