地铁驾驶模拟器免费领取地址！

2020-09-27 18:34:55 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款模拟游戏《地铁驾驶模拟器》开启免费领取的活动，玩家扮演驾驶员模拟开地铁，不支持中文。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

你可以升级你的司机。收集权力点，并促进解锁更多的路线和列车。达到最高的排名，解锁所有的附加选项。你每完成一条路线会给你一定的点，但同时也为你运送的乘客总数得到点。

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/underground-driving-simulator-railway/9mzjr5dsg06p?activetab=pivot:overviewtab

玩家进入页面登陆账号然后点击获取即可免费领取这款游戏，然后就可以在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候就可以下载直接游玩。

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