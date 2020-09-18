拥抱金秋时节《姬魔恋战纪》全新番外副本来袭！

和夏天告别,与秋天拥抱,九月是最美好的季节!这个季节秋高气爽，空气都变得温馨起来~《姬魔恋战纪》也为各位城主带来了全新挑战副本！不仅增加新天赋、增加部分角色泳装，还开放部分角色更高爱情等级、增加海量全新剧情！
尽显策略，挑战副本全面来袭
主城级别到达35级的玩家将开放番外挑战副本，挑战副本有别于普通副本，挑战副本极具挑战性及策略性。
35级以上的玩家点击“出征”按钮，进入出征页面，点击“番外”按钮，可进入挑战副本。
挑战副本需要通关上一关卡，才能挑战下一关卡。通关挑战副本后可以获得稀有时装碎片，及各种丹药。
清凉来袭，魏延、黄忠泳装开放
这次夏日祭将开放魏延和黄忠的泳装服饰，通过赠送泳装还可以开启专属剧情和CG，享受杀必死服务！
玩家可以通过活动来获得泳装碎片，也可以通过活动页面直接购买泳装碎片或者整套泳装，购买一个泳装碎片可获得1个泳装礼盒，泳装礼盒可随机获得丰厚游戏道具。
海量优化，改善游戏体验
本次开发团队针对玩家们反馈的意见和建议共优化21项游戏功能，让玩家们感受更好的游戏体验！
具体优化内容：
1. 降低搜刮副本的难度，增加了搜刮副本主城经验产出，稳定了搜刮副本的掉落将不会出现零收益的情况。
2. 招财猫产出调整，现在将会有更高的概率获得高级道具。
3. 调整税所收入，税所将会产出更多的金币。
4. 码头货物中时装碎片开放使用金币购买。
5. 降低码头刷新价格。
6. 金币购买每日增加了50次单次购买50万金币的选项
7. 每日前两次体力购买价格降低，第一次20钻石，第二次30钻石，之后每次40钻石。
8. 好感度达到满级可继续累积好感度值，溢出的好感度将在战姬开放新好感度级别后生效。
9. 酒馆在野将领界面优化。
10. 势力板块的建议等级调整更为精确。
11. 主城等级开放至45级。
12. 居所与战姬互动减少了钻石消耗。
13. 去除了遗迹金币、兵力消耗类事件。
14. 优化了遗迹结算界面。
15. 去掉熔炼金币消耗。
16. 战斗失败或取消重连时，返回的场景调整为主城。
17. 操练战姬升级时，增加了属性提升量的文字提示。
18. 增加了布阵和战斗内的克制关系查询。
19. 增加了布阵时怪物信息说明，点击模型可查看。
20. 优化了操练，搜刮的操作步骤，无免费券时不再弹出消耗选择面板。
21. 优化了建筑升级提示。
大家通关之余不用再担心没有关卡可推啦，全新番外副本给予你全新挑战体验哦！
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