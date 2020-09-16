Word Chef Master免费领取地址

2020-09-18 16:11:55 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款休闲类游戏《Word Chef Master》开启免费领取的活动，原价28元，游戏就是一款拼字单词游戏，不支持中文。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

世界厨师大师是一个上瘾的交叉，所有的文字游戏，你喜欢！面对这么多令人兴奋的挑战，你很快就会沉迷于测试你的拼写和词汇量限制，以尽可能多地创造出更多的单词！

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/word-chef-master-word-search-puzzles/9phv7txp08hg?activetab=pivot:overviewtab

玩家进入页面登陆账号然后点击获取即可免费领取这款游戏，然后就可以在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候就可以下载直接游玩。

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