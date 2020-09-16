AppGameKit在哪免费领取

2020-09-18 16:09:19 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，在Steam平台上即将有一款游戏开发引擎《AppGameKit》要开启免费领取活动，免费领取活动将于10月4日开启，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

AppGameKit是一款功能强大的游戏开发引擎，非常适合Hobbyist和Indie开发者。选择在易于学习的AppGameKit BASIC中编码，或者在C ++＆XCode中使用我们的库。编写一次代码并轻松部署到多个移动和桌面平台。

领取地址：https://store.steampowered.com/app/325180/AppGameKit_Classic_Easy_Game_Development/

玩家首先要登陆自己的Steam账号，然后前往商店页面进行免费领取，领取完成后就能在自己的库存中看到这款游戏了。

注意：这款游戏的免费领取活动从10月4日开始

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