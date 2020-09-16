火箭联盟免费领取外加一张10美元优惠券！

2020-09-18 16:08:49 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，在Epic游戏商城上即将有一款游戏《火箭联盟》变为免费游戏，并且玩家只要下载了这款游戏之后，即可在9月23日至10月23日之间，免费获赠一张10美元的优惠券，下面小编就为大家分享这款游戏的免费领取地址！

游戏介绍：

《火箭联盟》将于9月23日登陆Epic商城，在9月23日至10月23日期间将《火箭联盟》添加到游戏库中，玩家将收到一张10美元的Epic商城优惠券

Epic领取地址：暂未上架

领取方法：

玩家进入链接，登陆自己的Epic账号，点击获取之后即可免费加入到自己的库中，之后就可以开玩了。

优惠券免费领取为9月23日开始，截止10月23日。

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