微软喜加一！《Stylish Princess Girl》免费领取地址分享

2020-09-16 15:25:12 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款休闲类游戏《Stylish Princess Girl》开启免费领取的活动，原价354元，游戏就是一款经典换装游戏，不支持中文。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

时尚的公主女孩是一个新的惊人的设计师游戏，为所有的美丽和时尚的球迷游戏！在这个有趣的公主装扮游戏中，展现你的创造力，做出你自己的出众形象！

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/stylish-princess-girl/9p8dq0sr2rn9?activetab=pivot:overviewtab

玩家进入页面登陆账号然后点击获取即可免费领取这款游戏，然后就可以在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候就可以下载直接游玩。

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