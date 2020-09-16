Epic喜加一！《Primordials of Amyrion》免费领取地址分享

2020-09-16 15:26:49 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，近日，Epic游戏商城上架了一款免费的策略对战游戏《Primordials of Amyrion》，目前在Epic商城中可以免费下载，下面小编就为大家分享这款游戏的免费领取地址！

游戏介绍：

《Primordials of Amyrion》是一款争夺类 1 对 1 策略游戏。在游戏中，玩家可统治自己的王国，打造战争大军，攫取更大的力量。

Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/product/primordials-of-amyrion/home

领取方法：

玩家进入链接，登陆自己的Epic账号，点击获取之后即可免费加入到自己的库中，之后就可以开玩了。

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