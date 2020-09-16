itch.io喜加一！《MiMO pippington》免费领取地址在哪

2020-09-16 15:27:57 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款节奏类游戏《MiMO pippington》开启免费领取的活动，游戏原价1美元，音乐节奏游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《MiMO pippington》是一款音乐节奏类游戏，主要的玩法就是跟着节奏按下对应的按键，原价1美元

领取地址：https://seedgamelab.itch.io/mimopippington

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

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