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育碧喜加一！《超猎都市》近战武器免费领取地址在哪

2020-09-15 17:51:15来源：91单机游戏编辑：admin

育碧曾在之前的第一次前瞻会上免费赠送了《看门狗2》，而这第二次的前瞻会育碧将会送出一些游戏内的道具，这次为大家带来的是《超猎都市》中的武器的免费领取代码，赶紧来看看吧！

育碧喜加一！《超猎都市》近战武器免费领取地址！

奖励介绍：

玩家可以领取《超猎都市》中的近战武器反射棒球

Uplay领取地址：https://redeem.ubisoft.com/hyper-scape/zh-CN

领取方法：

玩家先要进入育碧的微信公众号，然后输入口令：阿卡迪亚快递，随后官方公众号就会发送兑换码给玩家，然后拿着兑换码前往领取地址中兑换《超猎都市》中的武器。

注意：数量有限，领完截止

育碧喜加一！《超猎都市》近战武器免费领取地址！

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。

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