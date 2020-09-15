微软喜加一！《飞行棋3d》免费领取地址分享

2020-09-15 17:51:56 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款休闲类游戏《飞行棋3d》开启免费领取的活动，原价10元，游戏就是一款3d的经典飞行棋，支持中文。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

细说童年经典游戏，飞行棋一定占一席位。坊间的飞行棋手机游戏有很多，但大多未如人意(包括我们以前做的)，综合用户的不同意见，这个游戏应该可以令你们满意了。

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/aeroplane-chess-3d/9nrnwlzvvn9r?activetab=pivot:overviewtab#

玩家进入页面登陆账号然后点击获取即可免费领取这款游戏，然后就可以在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候就可以下载直接游玩。

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