微软喜加一！《数独学会》免费领取地址在哪

2020-09-15 17:50:54 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款休闲类游戏《数独学会》开启免费领取的活动，原价10元，游戏就是一款经典数独，支持中文。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

数独游戏很受欢迎，坊间的数独程式也有很多，那一款你是满意的？对战模式已启用。现在你可以使用局域网连接不同的设备来创建数独比赛。

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/sudokuorg/9nxx38nnc2dj?activetab=pivot:overviewtab

玩家进入页面登陆账号然后点击获取即可免费领取这款游戏，然后就可以在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候就可以下载直接游玩。

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。