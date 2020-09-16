微软喜加一！《打砖风暴》免费领取地址！

2020-09-16 08:58:50 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款休闲类游戏《打砖风暴》开启免费领取的活动，原价10元，游戏就是一款经典打砖块游戏，支持中文。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

打砖风暴 (Break Brick Out) 可能是世上最好的打砖游戏之一. 你只需要控制反射板把球打回去并摧毁所有颜色的砖块.

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/%E6%89%93%E7%A0%96%E9%A3%8E%E6%9A%B4-%E5%BC%B9%E7%8F%A0%E6%89%93%E7%A0%96%E5%9D%97/9mzk2nzxz0x0?lc=2052&activetab=pivot:overviewtab

玩家进入页面登陆账号然后点击获取即可免费领取这款游戏，然后就可以在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候就可以下载直接游玩。

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