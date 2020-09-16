微软喜加一！《决战俄罗斯方块 II》免费领取地址！

2020-09-16 08:59:23 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款休闲类游戏《决战俄罗斯方块 II》开启免费领取的活动，原价15元，游戏就是一款经典俄罗斯方块游戏，支持中文。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

这是世界上最吸引人的益智游戏，很多人每天都在玩，这游戏使用了不同的游戏引擎，画质和AI都提高了不少。

领取地址：https://www.microsoft.com/en-us/p/block-vs-block-ii/9nvgbqqfm0b0?activetab=pivot:overviewtab#

玩家进入页面登陆账号然后点击获取即可免费领取这款游戏，然后就可以在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候就可以下载直接游玩。

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