微软喜加一！《投炸弹》免费领取地址！

2020-09-16 08:59:41 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款休闲类游戏《投炸弹》开启免费领取的活动，原价10元，游戏就是一款3d的经典飞行棋，支持中文。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

投掷炸弹是80年代电脑的基本娱乐。如果您过去用过Dos电脑，你应该玩过它。

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/%E6%8A%95-%E7%82%B8%E5%BC%B9/9ntmqf6qc47j?activetab=pivot:overviewtab#

玩家进入页面登陆账号然后点击获取即可免费领取这款游戏，然后就可以在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候就可以下载直接游玩。

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