itch.io喜加一！《Witches and Bandits and Swords》免费领取地址

2020-09-16 09:00:25 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款点击游戏《Witches and Bandits and Swords》开启免费领取的活动，游戏原价3.99美元，鼠标点击类游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Witches and Bandits and Swords》是一款点击类游戏，游戏方式只需要用鼠标即可，不需要用到键盘，原价3.99美元

领取地址：https://krunchyfriedgames.itch.io/witches-and-bandits-and-swords-oh-my

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

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