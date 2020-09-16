steam每日特惠：岛上居民什么时候史低

2020-09-16 09:01:08 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一款模拟建造放松游戏《岛上居民》在Steam上特价促销，原价26元，现优惠价仅售10元，特价促销截止至9月19日。一款简单轻松的模拟建造类游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《岛上居民》是一款于2019年发售的游戏，轻松的模拟建造风格，并没其他模拟建造游戏复杂的系统，并且游戏适合玩家发挥创意，价格也就一杯星巴克的价钱，非常值得入手。

游戏名称：岛上居民/ISLANDERS

游戏原价：26元

游戏售价：10元

活动时间：9月19号结束

目前《岛上居民》特惠售价为10，原价26，为历史最低价。9344篇测评中95%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至9月19日。

网友评价：

开游戏：来来来，搞他一个岛

布置中：哦哟哟，不错不错，这个岛非常有前景

完成后：淦，这岛真他妈漂亮，老子真是个天才，截图截图，让别人也看看老子的岛

小编点评：

很好玩的岛屿城镇建造，有高分模式和沙盒模式，高分模式很有挑战性，但不会太难，难度非常合适，不会让人觉得想要撞墙，反而很享受这个过程，就算一局结束了感觉也很舒服，重新再来也不错。

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