itch.io喜加一！《2d flight simulator》免费领取地址

2020-09-14 15:15:22 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款模拟器游戏《2d flight simulator》开启免费领取的活动，游戏原价19.99美元，2D飞行模拟，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《2d flight simulator》是一款2D画面的飞机模拟游戏，画面虽然较为简陋，但是游戏内容还挺丰富，原价19.99美元

领取地址：https://phstsoftware.itch.io/2d-flight-simulator

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

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