steam每日特惠残存之人什么时候史低

2020-09-14 15:29:18 来源：91单机游戏 编辑：admin

一款心理恐怖游戏《残存之人》今日在Steam平台进行每日特惠促销，原价70元，现优惠价仅售52元，特价促销截止至9月16日。有中文配音，本地化非常不错，下面就来看一下这次折扣详情吧。

灯光熄灭之后，黑暗余烬从睡意朦胧的多尔蒙小镇中燃起。在这个第一人称剧情惊悚故事中直面难言的恐怖，保持理智，熬过黑夜。

游戏名称：残存之人/Those Who Remain

游戏原价：70元

游戏售价：52元

活动时间：9月16号结束

《残存之人》优惠现售52元，原价70，新历史最低价。198篇测评中68%好评率，褒贬不一。支持简体中文，特惠活动截止至9月16日。

网友评价：

谜题引导性过差，这个不想说了，游戏中大量无意义的柜子，而且提示太少了，虽然相比起一些天天找钥匙有意思一些，但很多东西放的我都不知道怎么吐槽。比如一堆柜子里面塞个钥匙，后面一个架子上箱子后面塞个东西。

小编点评：

光污染，提示少，最大的两个问题。优点是有中文配音。

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