steam每日特惠流放者柯南什么时候史低

2020-09-14 15:29:34 来源：91单机游戏 编辑：admin

一款开放世界生存建造游戏《流放者柯南》今日在Steam平台进行每日特惠促销，原价70元，现优惠价仅售52元，特价促销截止至9月22日。作为开放世界建造游戏完成度非常高，下面就来看一下这次折扣详情吧。

这是以《野蛮人柯南》中的荒野之地为背景的多人网络求生游戏，现包含坐骑与骑乘战斗等内容。通过单人游戏或多人合作的形式在辽阔开放的沙盒世界中生存下来，建造属于你自己的家园和王国，并称霸一方！

游戏名称：流放者柯南/Conan Exiles

游戏原价：129元

游戏售价：45元

活动时间：9月22号结束

《流放者柯南》优惠现售45元，原价129，新历史最低价。38769篇测评中77%好评率，多半好评。支持简体中文，特惠活动截止至9月22日。

网友评价：

只玩单机的话确实是好游戏，结合了辐射4建造模式的超级超级加强版，再加上星露谷物语的经营模式，非常耐玩，我建造的城堡很漂亮。你要是想玩在线联机的就算了，全是私服，非常卡，进去就跟你要钱，你不给钱就把你踢了。

小编点评：

剑齿虎扑过来。我一个滑铲从他身下滑过。并用石剑把它肚子划开。内脏掉一地。或者直接原地后仰，把手里的石矛尖头朝上抵住地面，剑齿虎过来直接落地戳死。

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