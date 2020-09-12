itch.io喜加一！《Fairy Penguin Parade》免费领取地址在哪里

2020-09-14 09:37:12 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款走路模拟器游戏《Fairy Penguin Parade》开启免费领取的活动，游戏原价1.11美元，扮演企鹅的迁徙，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Fairy Penguin Parade》讲述的是地球上最小的企鹅的迁徙故事，玩家将要扮演企鹅来进行走路模拟，原价1.11美元。

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玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

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