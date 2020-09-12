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itch.io喜加一！《2d flight simulator》怎么免费领取

2020-09-14 09:37:59来源：91单机游戏编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款模拟器游戏《2d flight simulator》开启免费领取的活动，游戏原价19.99美元，2D飞行模拟，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

itch.io喜加一！《2d flight simulator》免费领取地址

《2d flight simulator》是一款2D画面的飞机模拟游戏，画面虽然较为简陋，但是游戏内容还挺丰富，原价19.99美元

领取地址：点击下载

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

itch.io喜加一！《2d flight simulator》免费领取地址

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。

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