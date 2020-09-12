Epic喜加二！《铁路帝国》《彼处水如酒》免费游戏领取地址在哪里

2020-09-14 09:41:53 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic平台在本周将会免费赠送两款游戏，分别为《铁路帝国》（Railway Empire）《彼处水如酒》（Where The Water Tastes Likes Wine）这两款游戏，都是Steam上特别好评的佳作，免费领取时间为9月10日至9月17日。下面小编就为大家分享这两款游戏免费领取地址！

游戏介绍：

《铁路帝国中文版》是老牌模拟经验游戏发行上Kalypso推出的一款以“铁路”为题材的游戏，本作中你将亲手打造出一个复杂而广袤的铁路网络。

《彼处水如酒》是一款关于旅途、探索和叙事的游戏，游戏的背景设定在梦境奇幻风格的美国大陆。游戏独具美式风格，玩家将在游戏中展开一场奇幻旅行。

Epic领取地址：点击下载

领取方法：

经历过之前Epic的大作连发赠送，现在终于回归之前的正常游戏赠送。《铁路帝国》《彼处水如酒》将在9月10日晚上11点正式开启免费领取活动，截止9月17日晚上11点。

本站下载：

>>>《铁路帝国》

>>>《彼处水如酒》

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