Epic喜加一！《是男人就要坚强》免费领取地址

2020-09-14 09:43:10 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic平台在下周将会免费赠送一款游戏，可能会临时增加其他的游戏，目前仅为《是男人就要坚强(StickittoTheMan!)》这款游戏，免费领取时间为9月17日至9月24日。下面小编就为大家分享这款游戏免费领取地址！

游戏介绍：

《是男人就要坚强》是一款90年代漫画风格的平台冒险游戏，在游戏中玩家将进入一个剪纸的世界，这里发生了一件有趣的事，玩家将跟随倒霉却又幸运Ray展开独特的冒险。

Epic领取地址：点击进入

领取方法：

经历过之前Epic的大作连发赠送，现在终于回归之前的正常游戏赠送。《是男人就要坚强》将在9月17日晚上11点正式开启免费领取活动，截止9月24日晚上11点。

本站下载：

>>>《是男人就要坚强》

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。