Steam喜加一！巴黎圣母院：时光倒流在哪免费领取？

2020-09-12 15:07:22 来源：91单机游戏 编辑：admin

在去年的时候巴黎圣母院曾遭火灾，而育碧也参与了重建并且免费赠送了《刺客信条大革命》，现在育碧官方根据《大革命》中建模，完美还原的十八世纪巴黎圣母院，将其开发成一款免费探索游戏《巴黎圣母院：时光倒流》，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

Ubisoft 根据游戏作品《刺客信条：大革命》中还原的十八世纪巴黎圣母院，向公众推出在虚拟现实中实时参观这一文化瑰宝的体验。

领取地址：https://store.steampowered.com/app/1341280/NotreDame_de_Paris_Journey_Back_in_Time/

玩家首先要登陆自己的Steam账号，然后前往商店页面进行免费领取，值得一提，游戏为VR游戏

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