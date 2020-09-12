Steam喜加一！拾荒花园在哪免费领取？

2020-09-12 15:06:41 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，在Steam平台上即将有一款平台解谜类游戏《拾荒花园》要开启免费领取活动，免费领取活动将于9月26日开启，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

Scrap Garden 是一款精彩的解谜平台游戏，讲述了孤独机器人 Canny 的冒险之旅，它在后末日世界中醒来，却发现所有其他机器人均已关闭和失灵。这座城市发生了什么？为什么所有机器人都不能移动？还有其他人幸存吗？生锈的小 Canny 必须竭尽所能找到这些问题的答案...

领取地址：https://store.steampowered.com/app/465760/Scrap_Garden/

玩家首先要登陆自己的Steam账号，然后前往商店页面进行免费领取，领取完成后就能在自己的库存中看到这款游戏了。

注意：这款游戏的免费领取活动从9月26日开始

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