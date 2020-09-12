Steam喜加一！拾荒花园在哪免费领取？

我可以不玩，但我不能没有，在Steam平台上即将有一款平台解谜类游戏《拾荒花园》要开启免费领取活动，免费领取活动将于9月26日开启，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。
Scrap Garden 是一款精彩的解谜平台游戏，讲述了孤独机器人 Canny 的冒险之旅，它在后末日世界中醒来，却发现所有其他机器人均已关闭和失灵。这座城市发生了什么？为什么所有机器人都不能移动？还有其他人幸存吗？生锈的小 Canny 必须竭尽所能找到这些问题的答案...
领取地址：https://store.steampowered.com/app/465760/Scrap_Garden/
玩家首先要登陆自己的Steam账号，然后前往商店页面进行免费领取，领取完成后就能在自己的库存中看到这款游戏了。
注意：这款游戏的免费领取活动从9月26日开始
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在去年的时候巴黎圣母院曾遭火灾，而育碧也参与了重建并且免费赠送了《刺客信条大革命》，现在育碧官方根据《大革命》中建模，完美还原的十八世纪巴黎圣母院，将其开发成一款免费探索游戏《巴黎圣母院：时光倒流》，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。Ubisoft根据游戏作品《刺客信条：大革命》中还原的十
育碧曾在之前的第一次前瞻会上免费赠送了《看门狗2》，虽然不少国区玩家领导了《光之子》不过这第二次育碧前瞻会赠送的就是一些游戏内道具了，下面小编就为大家带来第二次前瞻会的奖励免费领取地址！奖励介绍：荣耀战魂经验加成卡、超猎都市近战武器、彩虹六号第五年度活动挂饰、看门狗：军团育碧前瞻会面具。Uplay领
我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款象棋类游戏《盲棋》开启免费领取的活动，原价10元，基本操作就是象棋，但是加入了一个很好玩的玩法，游戏不支持中文。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。使用一半中国象棋棋盘，黑红两方轮流行一次，每次可选翻开棋子、移动我方己翻开的棋子一格、吃掉对手己翻
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我可以不玩，但我不能没有，近日在国内的一个方块游戏平台上可以免费领取一款RPG游戏《楼兰：轮回之轨迹》，游戏的版本较为古老，需要开启win7兼容模式，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《楼兰》系列是由5R工作室倾力打造的一款以神秘古国楼兰为背景的AVG游戏，在为数不多的纯国产游戏中可谓独树
一款历史大战略戏《全面战争：三国》今日在Steam平台进行特价促销，原价268元，现优惠价仅售179元，特价促销截止至9月18日。享受360度自由飞行的爽快感，下面就来看一下这次折扣详情吧。《TotalWar™:THREEKINGDOMS》首次在这一获奖无数的策略类游戏系列中重塑中国古代的烽火传奇。
喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款十分抽象的游戏《Monad》开启免费领取的活动，游戏原价10美元，同样支持手机端，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《Monad》是一款抽象的黑白游戏，主要用处是帮助用户进行放松然后再激励玩家，原价10美元。领取地址：https://shinyog
我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款动作冒险游戏《RopeChampionship》开启免费领取的活动，原价354元，有点诡异，免费领取截止9月15日。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。这是一款动作冒险游戏，原价354元，说实话微软商店标价真的有点离谱，免费领取截止9月15日。领
我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款动作冒险游戏《SpiderHeroesParkour》开启免费领取的活动，原价354元，有点诡异，免费领取截止9月15日。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。这是一款跑酷游戏，玩家就像蜘蛛侠一样在城市间来回穿梭，原价354元，说实话微软商店标价真
我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款益智类游戏《PrincessesandPets》开启免费领取的活动，原价354元，有点诡异，免费领取截止9月15日。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。这是一款益智拼图游戏，算得上是一款家庭向的游戏，原价354元，说实话微软商店标价真的有点离谱，