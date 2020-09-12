方块喜加一！《楼兰：轮回之轨迹》免费领取地址

2020-09-12 15:06:17 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，近日在国内的一个方块游戏平台上可以免费领取一款RPG游戏《楼兰：轮回之轨迹》，游戏的版本较为古老，需要开启win7兼容模式，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《楼兰》系列是由5R工作室倾力打造的一款以神秘古国楼兰为背景的AVG游戏，在为数不多的纯国产游戏中可谓独树一帜，高水准的动漫人设与70多万字的灵感创作浑然融为一体，这是继前作之后，5R工作室即将推出的最新力作！

领取地址

《楼兰：轮回之轨迹》：http://store.cubejoy.com/html/en/store/goodsdetail/detail255.html

玩家进入页面后，登陆账号，然后点击获取就可以加入到游戏库中。游戏的版本较为古老，需要以win7兼容模式运行。

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