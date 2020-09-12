steam每日特惠：全面战争：三国什么时候史低

2020-09-12 15:06:00 来源：91单机游戏 编辑：admin

一款历史大战略戏《全面战争：三国》今日在Steam平台进行特价促销，原价268元，现优惠价仅售179元，特价促销截止至9月18日。享受360度自由飞行的爽快感，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《Total War™: THREE KINGDOMS》首次在这一获奖无数的策略类游戏系列中重塑中国古代的烽火传奇。在扣人心弦的回合制战役中，可以建设国家，治国理政；在令人叹为观止的即时战斗中，则可以征战沙场，破军杀敌。《THREE KINGDOMS》将二者巧妙结合，重新定义了那段英雄辈出的传奇历史。

游戏名称：全面战争：三国/Total War: THREE KINGDOMS

游戏原价：268元

游戏售价：179元

活动时间：9月18号结束

《全面战争：三国》优惠现售179元，原价268，新历史最低价。39903篇测评中84%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至9月18日。

网友评价：

第一次玩整了个四十二小时，困难难度刘备通关。算是满足了我之前对这段历史的执念吧。当年看三国演义，看到关羽死了就不忍心再看，隔了好几个月继续看，看到孔明死了又不忍心再看。最后三国归晋的结局也忘了是怎么看完的。能看到刘皇叔，关云长，张翼德，赵子龙，诸葛亮成功匡扶汉室，天下安定，百姓安乐，四海升平。总算是了解了我的一桩心愿。

小编点评：

玩挂科了

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