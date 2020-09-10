itch.io喜加一！《Monad》免费领取地址

2020-09-11 10:44:34 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款十分抽象的游戏《Monad》开启免费领取的活动，游戏原价10美元，同样支持手机端，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Monad》是一款抽象的黑白游戏，主要用处是帮助用户进行放松然后再激励玩家，原价10美元。

领取地址：https://shinyogre.itch.io/monad

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

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