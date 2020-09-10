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微软喜加一！《Rope Championship》免费领取地址！

2020-09-11 10:44:20来源：91单机游戏编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款动作冒险游戏《Rope Championship》开启免费领取的活动，原价354元，有点诡异，免费领取截止9月15日。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

这是一款动作冒险游戏，原价354元，说实话微软商店标价真的有点离谱，免费领取截止9月15日。

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/rope-championship-the-tug-of-war/9n7kmthq939t?activetab=pivot:overviewtab

玩家进入页面登陆账号然后点击获取即可免费领取这款游戏，然后就可以在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候就可以下载直接游玩。

微软喜加一！《Rope Championship》免费领取地址！

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。

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