微软喜加一！《Rope Championship》免费领取地址！

我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款策略类游戏《Shoot'EmUp:SpaceShooter》开启免费领取的活动，是一款快节奏的策略型游戏，免费领取截止9月10日。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。这是一款80年经典的街机射击游戏，题材采用了太空射击，并且改编自诺基亚上

2020-09-09 | 0