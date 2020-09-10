微软喜加一！《Soccer Power Hero》免费领取地址！

2020-09-11 10:42:09 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款体育类游戏《Soccer Power Hero》开启免费领取的活动，原价35元，可以家庭一同进行游戏，游戏不支持中文。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

这是一款可以家庭组一起进行游戏的体育游戏，游戏不支持中文，原价35元。

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/soccer-power-hero/9p2zcb9x5v92?activetab=pivot:overviewtab

玩家进入页面登陆账号然后点击获取即可免费领取这款游戏，然后就可以在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候就可以下载直接游玩。

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