itch.io喜加一！《Invasion Versus》免费领取地址

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款经典横版射击游戏《Invasion Versus》开启免费领取的活动，游戏原价1美元，经典银河射击游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。
《Invasion Versus》是一款横版银河射击游戏，玩家要从外星人的手中拯救地球，虽然画面简陋，但是游戏内容还挺丰富的，原价1美元。
领取地址：https://jdmgames.itch.io/invasion-versus
玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。
91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。
一款大战略模拟游戏《文明6：白金版》今日在Steam平台进行疯狂周三特价促销，原价559元，现优惠价仅售159元，特价促销截止至9月12日。享受360度自由飞行的爽快感，下面就来看一下这次折扣详情吧。《文明VI》提供了多种新方式让您与世界互动、在地图上扩张城市、发展文明，以及对抗历史上的伟大领袖，以
喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款经典横版射击游戏《InvasionVersus》开启免费领取的活动，游戏原价1美元，经典银河射击游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《InvasionVersus》是一款横版银河射击游戏，玩家要从外星人的手中拯救地球，虽然画面简陋，但是游戏内容
近日在一家indiegala平台可以免费领取一款角色扮演游戏《ToAsh》，这款游戏在steam平台上售价为11元，玩家免费领取之后即可永久入库，下面就一起来看一下这款游戏免费领取地址吧。这款游戏是采用RPG制作大师制作的一款RPG游戏，作者设计的剧情非常精致，并且还有不少彩蛋在游戏中。领取地址：h
一款僵尸割草沙盒制造游戏《丧尸围城4》今日在Steam平台进行疯狂周三特价促销，原价160元，现优惠价仅售40元，特价促销截止至9月12日。差强人意的收官之作，下面就来看一下这次折扣详情吧。《丧尸围城4》是史上最热门的丧尸游戏系列中的全新章节，这次摄影记者弗兰克·韦斯特将再度登场。《丧尸围城4》充满
今天一款日系角色扮演游戏《二之国：白色圣灰的女王》在Steam上疯狂周三特价促销，原价228元，现优惠价仅售68元，特价促销截止至9月4日。吉卜力画风就值得好评，下面就来看一下这次折扣详情吧。回到那NinoKuni:WrathoftheWhiteWitchRemastered另一个世界的旅程。LEV
今天一款剧情丰富推理游戏《逆转裁判123成步堂精选集》在Steam平台上进行特价促销，原价162元，现优惠价仅售81元，特价促销截止至9月5日。经典推理游戏，应该没有人没听过吧，下面就来看看这次折扣详情吧。《逆转裁判123成步堂精选集》是一款非常经典的推理游戏，原作自2001发售，steam上这次的
今天一款类国产恐怖游戏《港诡实录》在Steam上特价促销，原价56元，现优惠价仅售44元，特价促销截止至9月9日。特别好评国产恐怖游戏，讲述了老香港的灵异事件，下面就来看一下这次折扣详情吧。《港诡实录》是一款2020年发售的一款以中国香港都市传说为题材的第一人称恐怖冒险游戏，讲述了年轻人要录制灵异节
今天一款休闲模拟游戏《废品大亨》在Steam平台上进行特价促销，原价70元，现优惠价仅售56元，特价促销截止至9月19日。捡垃圾模拟，变废为宝指南，下面就来看看这次折扣详情吧。在废弃谷仓里寻找有价值的物品。参加库房拍卖，成功出价，为自己买下发现隐藏在过去里的物品的机会。游戏名称：废品大亨/BarnF
喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款经典迷宫探索RPG游戏《DarkAssault》开启免费领取的活动，游戏原价5美元，RPG制作大师的作品，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《DarkAssault》是一款RPG风格游戏，游戏采用RPG制作大师开发，经典味儿十足，原价5美元领取地址
我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款策略类游戏《Shoot'EmUp:SpaceShooter》开启免费领取的活动，是一款快节奏的策略型游戏，免费领取截止9月10日。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。这是一款80年经典的街机射击游戏，题材采用了太空射击，并且改编自诺基亚上