steam每日特惠：丧尸围城4什么时候史低

2020-09-10 15:45:03 来源：91单机游戏 编辑：admin

一款僵尸割草沙盒制造游戏《丧尸围城4》今日在Steam平台进行疯狂周三特价促销，原价160元，现优惠价仅售40元，特价促销截止至9月12日。差强人意的收官之作，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《丧尸围城 4》是史上最热门的丧尸游戏系列中的全新章节，这次摄影记者弗兰克·韦斯特将再度登场。《丧尸围城 4》充满刺激的动作要素以及前所未有的武器与角色自定义功能，能让玩家在壮阔的开放世界沙盒中为求生而探索、搜刮与战斗的同时，享受惊心动魄的快感。

游戏名称：丧尸围城4/Dead Rising 4

游戏原价：160元

游戏售价：40元

活动时间：9月12号结束

《丧尸围城4》优惠现售40元，原价160，平历史最低价。1817篇测评中54%好评率，褒贬不一。支持简体中文，特惠活动截止至9月12日。

网友评价：

真丧尸无双，可以让人开心又放松休闲的游戏。就是为什么不移除D加密呢？这个会增加电脑运行的负担。

小编点评：

流程太短了，和前作比，这一部很水，原价不值得，要买的等打折吧

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