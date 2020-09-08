itch.io喜加一！《Totem》免费领取地址

2020-09-09 18:11:21 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款3D解谜类游戏《Totem》开启免费领取的活动，游戏原价5美元，画面的光影效果非常不错，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Totem》是一款3D的解谜游戏，玩家将要扮演唯一的一个能力者，使用一些奇怪的语言，来把一些奇怪的机械带出地球，原价5美元。

领取地址：https://shakles.itch.io/totem

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

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