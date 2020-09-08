itch.io喜加一！《Pokemon Vanilla》免费领取地址

2020-09-09 18:11:40 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款宝可梦游戏《Pokemon Vanilla》开启免费领取的活动，这是一款玩家改编自《宝可梦蓝》的一款同人作品，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Pokemon Vanilla》是一款RPG游戏，这是国外制作组改编自宝可梦红蓝的一个版本，拥有原创的剧情和原创的宝可梦，值得一领。

领取地址：https://ziuk.itch.io/pkmnvanilla

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

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