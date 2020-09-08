itch.io喜加一！《Error54》免费领取地址

2020-09-09 18:11:59 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一款3D恐怖游戏《Error54》开启免费领取的活动，游戏原价100美元，这个价格就有点恐怖了，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Error54》是一款3D的恐怖游戏，游戏的创意来自于小岛秀夫的未完成作品《P.T.》，同样是一款非常恐怖的游戏，原价100美元，价格有点夸张，估计是随便标的。

领取地址：https://artyem-khilya.itch.io/error54

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

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