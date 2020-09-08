微软喜加一！《Shoot'Em Up : Space Shooter》免费领取地址！

2020-09-09 18:12:17 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一款策略类游戏《Shoot'Em Up : Space Shooter》开启免费领取的活动，是一款快节奏的策略型游戏，免费领取截止9月10日。下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

这是一款80年经典的街机射击游戏，题材采用了太空射击，并且改编自诺基亚上经典的“Space Impact”。

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/shootem-up-space-shooter/9pk4p6vtwnlr?activetab=pivot:overviewtab

玩家进入页面登陆账号然后点击获取即可免费领取这款游戏，然后就可以在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候就可以下载直接游玩。

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