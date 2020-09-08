itch.io喜加一！《Dark Assault》免费领取地址

2020-09-09 18:12:35 来源：91单机游戏 编辑：admin

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《Dark Assault》是一款RPG风格游戏，游戏采用RPG制作大师开发，经典味儿十足，原价5美元

领取地址：https://ssunlimited.itch.io/dark-assault

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

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