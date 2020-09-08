steam每日特惠：二之国：白色圣灰的女王什么时候史低

2020-09-09 18:13:23 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一款日系角色扮演游戏《二之国：白色圣灰的女王》在Steam上疯狂周三特价促销，原价228元，现优惠价仅售68元，特价促销截止至9月4日。吉卜力画风就值得好评，下面就来看一下这次折扣详情吧。

回到那Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered另一个世界的旅程。LEVEL-5的经典传奇以尽善尽美之姿回归，更进化的图像及表现。

游戏名称：二之国：白色圣灰的女王/Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered

游戏原价：228元

游戏售价：68元

活动时间：9月4号结束

《二之国：白色圣灰的女王》优惠现售68元，原价228，新历史最低价。690篇测评中91%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至9月4日。

网友评价：

首先，这是一款剧情内容完整，适合低龄玩家的游戏。但是从游戏性来说，非常丰富，具备日系RPG的该有特点如果游戏有年龄分级的话，那么这类游戏明显是日系游戏的入门级RPG。

换句话说，国产RPG操着武侠的题材，使用着程序员兼职做出来的角色对话和剧情大纲，对比别人家孩子玩的RPG都能如此成熟、完整、用心制作，国产武侠（小学中等以下作文水平的台本）难道不觉得惭愧么？

小编点评：

《二之国：白色圣灰的女王》是Level5和动画制作公司吉卜力联合制作的RPG游戏，同时也是纪念Level5创建10周年的游戏第一作，音乐家久石让配乐作曲，这些就足够了。

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